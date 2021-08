Treinverkeer tussen Ede-Wageningen en Driebergen weer op gang na urenlange stremming

Ede gastheer tijdens zaalvoet­bal­in­ter­land tussen Nederland en wereldkam­pi­oen Argentinië

26 augustus EDE - Het Nederlands zaalvoetbalteam speelt op dinsdag 7 september een vriendschappelijke interland tegen Argentinië. Decor van de wedstrijd is -voor het eerst in de geschiedenis- de Van der Knaaphal in Ede. En dat stemt ZVV Ede trots.