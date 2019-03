Treinverkeer van en naar Ede-Wageningen ligt plat door seinstoring

Eenzijdig ongeval in Lunteren, bestelbus flink beschadigd

10 maart LUNTEREN - Een bestuurder is zondagmorgen rond 06.00 uur op de Klomperweg in Lunteren met een bestelbus in de berm belandt. De auto raakte hierbij flink beschadigd. Hoe het met de bestuurder en eventuele inzittenden is, is niet bekend.