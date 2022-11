Tristan Beij: ‘Ik woon antikraak in een oud verzorgingstehuis, dat is lekker goedkoop’

Luistert naar: ,, In the Shadows of Ukraine van Kalush Orchestra & The Rasmus. Kalush Orchestra heeft dit jaar voor Oekraïne het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ik vind het een tof liedje, maar ik luister ook naar deze muziek om te kijken of ik het kan toepassen in de documentaire die ik maak over Oekraïense vluchtelingen. Verder luister ik ook veel dancemuziek, bijvoorbeeld Kris Kross Amsterdam, maar ook pop van bijvoorbeeld Yuki.”

Is onderweg naar: ,,Amsterdam, waar ik woon. Ik doe in Ede een studie tot audiovisueel specialist aan het Technova College. Dat is wel uit de buurt, maar het was de eerste school die me aannam omdat ik heel laat was met inschrijven. Ik blijf wel in Amsterdam wonen, want ik ben in februari klaar met mijn opleiding. Ik woon antikraak in een oud verzorgingstehuis in Oud-Zuid. Het is lekker goedkoop en inclusief gas, water en licht, dus ik merk niks van de hoge energieprijzen. Ik zit er met dertig anderen, maar ik heb wel een eigen keuken en toilet. Tot de zomer van 2023 kan ik hier blijven, maar ik hoop dat het langer duurt.”