Trouwe gasten Veluwse camping in tranen: nieuwe eigenaar uit Lunteren zet streep door boekingen

Al ruim dertig jaar staan Sylvia en Wim van Unnik met hun caravan op camping De Hersthoorn in Garderen. Het echtpaar woont in Leidschendam en komt in de weekenden en vakanties tot rust op de Veluwe. ,,We voelen ons thuis op De Hersthoorn’’, verzucht Sylvia. ,,Het is een prachtig terrein en we kennen de mensen. Als het aan ons lag, waren we nog jaren terug blijven komen.’’