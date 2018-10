Twee dumpingen per week; weet jij wie deze bank in het bos heeft gezet?

EDE - Ze hadden naar de milieustraat kunnen rijden, of naar de kringloop. De bank had via Marktplaats of Facebook een tweede leven kunnen krijgen. In plaats daarvan werd het opvallende zitmeubel gedropt in het Edese bos. Daar stuiten beheerders gemiddeld tweemaal per week op een afvaldumping.