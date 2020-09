Twee gewonden bij ongeluk op zandweg bij Lunteren

interview Rob Rijntalder was voorbe­stemd voor een loopbaan in het leger

18 september EDE - Rob Rijntalder heeft een rijke geschiedenis in de Nederlandse krijgsmacht achter zich liggen. Niet alleen tijdens zijn actieve carrière, maar ook daarna. Zo werd hij in Wageningen het gezicht van het defilé en in Ede een warm pleitbezorger voor het behoud van historisch erfgoed op de kazerneterreinen. Deze week verscheen zijn boek Rats, Kuch en Elektronen.