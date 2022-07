Twee jonge kinderen moesten ‘seksexamen’ doen bij 21-jarige collega van hun vader

Petitie tot behoud camping Hoge Veluwe al meer dan duizend keer onderte­kend

Het is de bedoeling dat de natuurcamping in Het Nationale Park De Hoge Veluwe verdwijnt en verandert in een parkeerterrein. Veel gebruikers willen dat het kampeerterrein blijft. Ze zijn een petitie gestart, die al meer dan duizend keer is ondertekend.

19:00