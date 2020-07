Twee minderjarige autodieven aangehouden na wilde achtervolging door Ede

Edese SGP bezorgd over versprei­ding giftig jacobs­kruis­kruid naar weilanden

7:30 EDE - De plant heeft fraaie gele bloemen en geeft bermen een vrolijk aanzien. Toch maakt de SGP in Ede zich zorgen over de verspreiding van het jacobskruiskruid in weilanden. Het is giftig voor vee.