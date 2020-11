Twee verdachten aangehouden voor mishandeling Lunteren, vuurwerkbom en afpersing restaurant in Ede

Zij pakten twee verdachten op die verantwoordelijk zouden zijn voor de zware mishandeling van een 27-jarige man in februari dit jaar. Het slachtoffer werd 's avonds door twee mannen met honkbalknuppels bewusteloos geslagen. Daarbij ging het om een gerichte aanval op de man die net in zijn bestelbus wilde stappen.



Ook zouden de verdachten een vuurwerkbom hebben geplaatst bij een restaurant aan de Molenstraat in Ede. Daardoor werd de voordeur uit de zaak geblazen.



Op het restaurant lieten ze een plakkaat achter met de tekst: ‘Wat met je broertje is gebeurd, gaat nog veel erger met jou gebeuren. Betaal ons’. De eigenaar van het getroffen restaurant is een broer van het geweldsslachtoffer in Lunteren.



Onder meer via Instagram laten de wijkagenten van Lunteren opgelucht weten dat twee mannen zijn aangehouden als verdachten. De verdachten kwamen in beeld dankzij reacties van het publiek op de oproepen die ook in Opsporing Verzocht werden gedaan.