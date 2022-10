Twee woningen ontruimd wegens gaslek in Ede; bewoners weer thuis

Cliënten van ’s Heeren Loo tonen hun kunstzinni­ge kwalitei­ten in Cultura

Wie wil weten wat cliënten van zorginstelling ’s Heeren Loo in hun kunstzinnige mars hebben, kan de komende vijf weken terecht op een expositie in Cultura in Ede. Maandagmiddag opende wethouder Karin Bijl de tentoonstelling die plaats heeft in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

4 oktober