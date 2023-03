Tweede Kamer steunt Gelderland in stikstofstrijd rond snelweg A27: ‘Rechten van boeren moeten terug’

De kamer steunt daarmee de politiek in Gelderland. Een ruime meerderheid van de Gelderse Staten is woedend over de manier waarop Rijkswaterstaat in Gelderland stikstofrechten opkoopt voor het realiseren van snelwegen.

Wettelijk is de handelswijze van Rijkswaterstaat niet verboden. Groot probleem voor Gelderland is echter dat als externe partijen stikstofrechten opkopen voor projecten buiten de provincie, er steeds minder stikstofrechten te koop zijn voor projecten in de provincie zelf. Bovendien zou Rijkswaterstaat niet goed met Gelderland hebben overlegd.

Omdat kwetsbare natuurgebieden lijden onder te veel stikstof, moet er bij elk bouwproject in Nederland gekeken worden wat de impact is op kwetsbare natuurgebieden. Komt daar stikstof bij, dan moet er eerst elders stikstof weg. Rijkswaterstaat doet dat door boeren te laten stoppen met het houden van koeien.

Tweede Kamer: geef stikstofrechten terug

De provincie onderzoekt op dit moment of ze de verkopen aan Rijkswaterstaat kan blokkeren. Wat de Tweede Kamer betreft, hoeft ze dat echter niet te doen. Een meerderheid van de Tweede kamer nam een motie van GroenLinks en de PvdA aan die stelt dat Rijkswaterstaat zelf de rechten aan de provincie terug moet geven.

De provincie zou er mogelijk PAS-melders mee kunnen legaliseren of woningbouwprojecten mee kunnen realiseren. Dergelijke projecten hebben groter maatschappelijk nut dan de verbreding van een snelweg, stellen 13 partijen in de Tweede Kamer.

Minister zit met motie in haar maag

Opvallend: de ChristenUnie-fractie stemde tegen de motie. In Gelderland is deze partij juist een van de grootste criticasters van de aanpak van Rijkswaterstaat. Ook VVD en CDA stemden tegen de motie.

Of de wens van de Kamer zomaar wordt uitgevoerd, is maar de vraag. Stikstofruimte kan niet zomaar voor elk ander project dan de A27 worden ingezet, omdat het gaat om de uitstoot op specifieke natuurgebieden. Of bijvoorbeeld Gelderse PAS-melders - boeren die zonder hun eigen schuld zonder vergunning zitten - hiermee geholpen kunnen worden is maar de vraag.



Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) heeft minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof gevraagd om met een plan te komen om de motie uit te voeren. Volgens Bromet heeft het kabinet zeggenschap over Rijkswaterstaat en moet de motie dus kunnen worden uitgevoerd.

Volledig scherm Laura Bromet (GroenLinks) © Koen Laureij