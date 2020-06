Tweehonderd goedkope huurwoningen naast nieuw station Ede-Wageningen

IC-personeel Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Je wordt geleefd. Het is veel en langdurig veel’

17 juni EDE - Terwijl de hele wereld stil leek te staan, draaide de intensive care (IC) in Ede op volle toeren. Het contrast tussen de hectiek in het ziekenhuis en de rust buiten kon niet groter. ,,Als ik naar het ziekenhuis reed, reed ik door een stille wereld”, blikt intensivist Dave Tjan (54) terug op de afgelopen hectische weken. ,,Ik leefde in een soort van roes.” In het hele land draait het om de cijfers van de IC’s.