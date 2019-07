Twijfel groeit over World Food Center, gemeente Ede lijdt 19,7 miljoen verlies

PvdA-raadslid Harry van Huijstee vindt dat de gemeente serieus moet overwegen om te stoppen met de ontwikkeling van het belevingspark dat bij het World Food Center moet komen. Van Huijstee was de wethouder van financiën die eerder het plan voor het voedselpretpark nog met verve verdedigde, maar inmiddels niet meer.



,,Als ik in 2012 wist dat het plan er nu zo uit zou zien, had ik het niet verdedigd. Het WFC kan ons veel banen opleveren, dacht ik altijd, maar is dat nog in balans met de kosten? Ik kan het op straat amper nog verkopen.’’



De Edese raad brak zich vorige week flink het hoofd over de stijgende kosten van het WFC voor de gemeente. De gemeente lijdt 19.7 miljoen euro verlies op de verkoop van de voormalige kazernes aan de stichting die het WFC gaat ontwikkelen.



De gemeente heeft in 2011 flink moeten lenen om die kazernes te kopen en krijgt daar maar geen geld voor terug. Elke dag dat er niet gebouwd wordt op het WFC-terrein, kost het de gemeente 3.000 euro.



De ambtelijke voorbereiding voor de attractie kostte Ede al ruim 6 miljoen euro en de gemeente wil nog eens datzelfde bedrag investeren én 25 miljoen geld lenen aan het WFC.