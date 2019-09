Uitbraak norovirus maakt einde aan zevendaags jubileumfeest Edes verpleeghuis

Kohlman-Bins: ,,Het norovirus is zo besmettelijk, dat we alles moesten staken. Een aantal cliënten is erg ziek en ligt in quarantaine. Het virus breidt vooralsnog niet uit. De komende 24 uur moet blijken of we op tijd waren. Maar sneller konden we niet handelen.’’



Bezoekers

Zo stond deze donderdag een High Beer voor relaties op het programma. Ook de opening van Brasserie Margriet door de burgervader en ‘Heel Het Maanderzand Bakt’ met Hans Spitsbaard (vrijdag) en een huiskamerconcert (zaterdag) gaan niet door. Deze festiviteiten worden nu op andere dagen gepland.



De jubileumfeesten zijn zondag begonnen. Deelnemers aan die festiviteiten zijn op de hoogte gebracht van de uitbraak van het norovirus.