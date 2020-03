Uitslaande brand in opslagloods varkensboerderij in Harskamp

UpdateHARSKAMP - Een opslagloods van een varkensboerderij in Harskamp staat in brand. Van het dak zijn alleen nog de balken over. De brandweer is met veel wagens uitgerukt om het vuur in bedwang te krijgen, maar het gebouw is verloren.