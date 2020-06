‘Uitstoot biomassacentrales in Ede kan veel verder omlaag’

Proef ziekenhuis Ede met deels uitbeste­den zorg aan Medisch Service Centrum

7:01 EDE - Bij Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede loopt een proef waarbij zorg deels wordt uitbesteed. Verpleegkundigen van Medisch Service Centrum NAAST in Varsseveld houden op afstand de gezondheid in de gaten van een aantal patiënten met longaandoening COPD en patiënten met chronisch hartfalen.