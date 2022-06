Urenlange vertraging op A12 door ongeluk met tractor die in zijn eentje op de snelweg rijdt: drie gewonden

Freek de Jonge maakt na ruim een halve eeuw debuut in Ede

Freek de Jonge treedt het komende theaterseizoen voor het eerst in zijn lange carrière op in Ede. Op donderdag 27 oktober staat hij op de planken in schouwburg Cultura. De Jonge is niet de enige debutant in het Edese theater. Ook Lenette van Dongen (vrijdag 18 november) trad nog nooit eerder op in Ede.

12 juni