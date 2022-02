Urgente vermissing: politie zoekt Roelie (48) uit Bennekom

Verontwaar­di­ging in Ede: ouderen in kou en op de tast aan de stamppot na uitvallen verwarming én stroom

EDE - Een groep ouderen in het donker, kaarsjes op tafel, dekentjes over zich heen, aan de zuurkoolstamppot met spekjes. Het klinkt als een gezellig diner bij kaarslicht, maar de bewoners van de Hoge Kraats in Ede zaten dinsdagavond zonder verwarming én zonder licht.

17:24