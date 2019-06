De man ontwikkelde verliefde gevoelens voor zijn dochter vanaf het moment dat ze naar de middelbare school ging. Hij begon aan haar te zitten in de douche en later ook in haar slaapkamer. Hij had het idee dat het niet zoveel kwaad kon. Het misbruik stopte toen ze zestien was en hij naakt bij haar in bed kroop en op haar ging liggen. Ze was bang dat hij seks met haar wilde hebben en duwde hem weg.

Niet biologische vader

Vader en dochter hadden een goede band. Hij was niet haar biologische vader, maar zij beschouwde hem wel als haar vader. Het meisje had zodanig last van wat er gebeurd was, dat ze uiteindelijk een poging deed tot zelfmoord. Toen de politie haar thuisbracht, kwam het verhaal naar buiten.



De vader ontkende aanvankelijk, maar gaf later toe. Hij ging in behandeling en realiseerde zich toen pas hoe hij zijn dochter had beschadigd. Hij had beloofd de kosten voor therapie voor haar te betalen. Toen hij dat uiteindelijk niet deed, stapte ze tien jaar later alsnog naar de politie.



De rechtbank bepaalde dat hij haar onkosten moet vergoeden. Daarnaast moet hij haar 7500 euro smartengeld betalen. De rechtbank kwam tot een lagere gevangenisstraf dan de 22 maanden die de officier van justitie had geëist. Dat is omdat de zaak al oud is en de man destijds wel die behandelingen vrijwillig onderging.