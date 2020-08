Vakantiegangers uit oranje of rood gebied na terugkomst niet welkom als bezoeker Ziekenhuis Gelderse Vallei

EDE - Mensen die op vakantie zijn geweest op plekken waar code oranje of rood voor het coronavirus geldt, zijn pas welkom in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede nadat ze twee weken in quarantaine zijn geweest. Operaties gaan wel door.

Met deze maatregelen volgt het ziekenhuis de landelijke richtlijn van de Rijksoverheid die het dringende advies geeft om na een bezoek aan een land of regio met code oranje of rood veertien dagen in thuisquarantaine te gaan.



Patiënten die terugkeren uit een dergelijke vakantiebestemming en die een afspraak hebben bij een polikliniek, bij radiologie of voor bloedprikken, wordt de afspraak uitgesteld tot na de quarantaineperiode. Deze regels gelden ook al voor mensen die in thuisquarantaine zitten op last van de GGD, bijvoorbeeld omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die is besmet met het coronavirus.



Indien uitstel van de afspraak vanwege medische redenen niet mogelijk is, worden deze patiënten verplicht een medisch mondneusmasker te dragen.

Behandeling in isolatie

Bij patiënten die moeten worden opgenomen na een bezoek aan een land of regio waar code oranje of rood geldt en die geen corona-gerelateerde klachten hebben, worden binnen de termijn van de veertien dagen quarantaine zekerheidshalve in isolatie behandeld en gecontroleerd op de ontwikkeling van dergelijke klachten.



Als zij die klachten ontwikkelen, worden ze getest. Ook draagt het zorgpersoneel bij de behandeling van deze patiënten persoonlijke beschermingsmiddelen.

Coronaklachten

Patiënten die na terugkeer aan deze landen of regio’s moeten worden opgenomen en wel corona-gerelateerde klachten hebben, worden opgenomen en getest in strikte isolatie op een covid-19 afdeling. Ook als de uitslag negatief is, worden zij gedurende hun opname in isolatie behandeld en gecontroleerd.

Dit omdat hun klachten binnen de termijn van veertien mogelijk kunnen verergeren en zij alsnog covid-19 kunnen ontwikkelen. Mocht dit gebeuren, of houden zij na veertien dagen nog klachten, dan worden ze opnieuw getest.

Bezoekers en begeleiders

Voor bezoekers en begeleiders die teruggekeerd zijn uit een land of regio met code oranje of rood geldt dat zij het ziekenhuis niet kunnen bezoeken tot na de quarantaineperiode van veertien dagen. Deze regels gelden ook al voor bezoekers en begeleiders die op last van de GGD in thuisquarantaine zitten, omdat zij nauw contact hebben gehad met een persoon die is besmet met het coronavirus.



Net zoals eerder gold, dienen patiënten, begeleiders en bezoekers voorafgaand aan een bezoek aan de hoofdlocatie van het ziekenhuis een aantal vragen te beantwoorden over eventuele corona-gerelateerde klachten. Daaraan zijn nu vragen toegevoegd over eventueel bezoek aan landen of regio’s met code oranje of rood.