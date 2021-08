Val peuter van flatgebouw in Ede was ongeluk: ‘Regels voor spelen op het dak niet nageleefd’

Befaamde drummer Jorge Rossy zondag in Huis Kernhem

30 juli EDE - Huis Kernhem beleeft zondagmiddag de primeur van de serie jazzconcerten You're in the Army Now. De concerten zijn een initiatief van Stichting WorldTown Music en Huis Kernhem. Het idee stamt nog uit 2019 en was bedacht in het kader van 75 jaar bevrijding.