Van der Staaij duikt op in Ede, met regenboogdas

Studenten­groep uit Ede moet mogelijk langer in Kenia blijven na aanslag in Nairobi

16 januari Een groep studenten van Christelijke Hogeschool Ede (CHE) moet hun verblijf in Kenia mogelijk verlengen. Door een aanslag in hoofdstad Nairobi is het onzeker of de jongeren deze week - zoals was gepland - kunnen terugvliegen. De scholieren zijn in het land om mee te bouwen aan projecten van ontwikkelingsorganisatie World Servants.