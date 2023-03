Van massagetafel naar celstraf: Edenaar (52) ging wel érg ver tijdens sessie met vaste klant

Vluchtelin­gen Elst overge­bracht naar Ede: ‘Beter dan slapen in een container en naar buiten voor de wc op een dixie’

De crisisnoodopvang (cno) aan de Industrieweg in Elst is gesloten. Dinsdag rond de klok van twee vertrokken de laatste taxibusjes met vluchtelingen naar Ede, waar ze onder betere omstandigheden in een noodopvang worden geplaatst.