Van nul naar zesduizend inwoners in twintig jaar: woonwijk Kernhem nadert zijn voltooiing

Turkse gemeen­schap volgt nieuws over aardbevin­gen op de voet: ‘Ik kan de beelden bijna niet zien, zo verschrik­ke­lijk is het’

De krachtige aardbevingen die in grote delen van Turkije en Syrië zoveel menselijk leed en materiële schade veroorzaken, raken uiteraard ook de Turkse gemeenschap in de Vallei diep. ‘Ik kan de beelden bijna niet zien, zo verschrikkelijk is het’.

9:00