Van schommel tot wip: hier check je alle speelplekken in Ede

Met video ‘Een vrolijke, gezellige chaos’: terwijl het bloedheet is, plonzen honderden honden en baasjes samen het zwembad in

De hond in het water en het baasje er achteraan: honderden honden en hun begeleiders sprongen afgelopen zaterdag gezamenlijk in het water van De Vrije Slag. De hondenplons is, met de eerste editie in 2011, inmiddels wel een traditie te noemen in het Bennekomse zwembad.