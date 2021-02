Vanaf zaterdag buiten zwemmen in De Vrije Slag in Bennekom

BENNEKOM - Het is waarschijnlijk 2 graden, er waait een aardige windje (kracht 3 uit het oosten) en het miezert. Ondanks deze weersverwachting voor de aanstaande zaterdagochtend gaan de deuren van zwembad De Vrije Slag in Bennekom dan open.

Om 9.00 uur duikt de Edese wethouder Sport Peter de Pater als eerste het openluchtbad in om een paar baantjes te zwemmen. In zijn kielzog mogen maximaal 99 andere sportievelingen het Bennekomse water in om hun baantjes te trekken.

Elke dag open

Het is het begin van een dagelijkse winteropenstelling van De Vrije Slag. ,,Het is een mogelijkheid voor de mensen om in deze tijden van corona nog wat in beweging te blijven’’, zegt Frans van Daal van Sportservice Ede. ,,Binnen zwemmen zit er voorlopig waarschijnlijk nog niet in, vandaar dat nu het buitenbad in Bennekom opengaat.’’



Van Daal voegt er direct een restrictie aan toe. ,,Het is niet voor alle waterpret. Alleen baantjeszwemmers kunnen er gebruik van maken.’’ Hiervoor hoef je geen lid te zijn van een zwemclub.’’ Het idee komt uit Amsterdam, waar het De Mirandabad al met succes enige tijd open is.

Water 21 graden

De Vrije Slag verwelkomt de zwemmers van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag is het zwembad geopend van 9.00 tot 17.00 uur. De sportievelingen hoeven in het water geen kou te lijden, want Van Daal verzekert dat de watertemperatuur 21 graden Celsius is.



Er zijn blokken van een uur. In elk blok worden honderd baantjeszwemmers toegelaten. Het bad is ook open voor zwemverenigingen. Die krijgen dan een deel van het bad in gebruik.

Gezamenlijk initiatief

De winteropenstelling is een gezamenlijk initiatief van zwembad De Peppel in Ede, De Vrije Slag en de gemeente Ede. Personeel van De Peppel helpt bijvoorbeeld mee met schoonmaken en toezicht houden.