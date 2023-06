Vandaag kans op bewolkte dag in Ede

Met video | update Ook woensdag geen treinen tussen Nijmegen en Lent: spoorbrug nog dicht door ‘onveilige situatie’, NS zet bussen in

De spoorbrug over de Waal bij Nijmegen is dicht. Hierdoor rijden er tot en met woensdag geen treinen tussen Nijmegen en Lent. Volgens spoorbeheerder ProRail is het spoor over de brug ‘uit veiligheidsoverwegingen’ afgesloten. De NS zet vervangend busvervoer in.