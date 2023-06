Vandaag kans op bewolkte dag in Ede

Noordelij­ke traject Parklaan geopend, in zomermaan­den volop werkzaamhe­den op en rondom station Ede-Wageningen

Het noordelijke deel van de Parklaan in Ede is begin deze week in gebruik genomen. Nu is het de beurt aan andere werkzaamheden op en rond de nieuwe ontsluitingsroute tussen N224 en A12. Meest in het oog springend: de aanleg van een rotonde op het kruispunt Klinkenbergerweg-Ericalaan.