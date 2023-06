Vanmiddag kans op lichte regen in Ede

de kwestie Mag vuurwerk nog bij evenemen­ten in Arnhem? Helderheid moet eind dit jaar volgen

Mag vuurwerk nog bij evenementen in Arnhem? Daar moet eind dit jaar duidelijkheid over komen in een plan. ,,Ik denk dat het verstandig is dat we die stap gaan maken”, zegt wethouder Bob Roelofs (Arnhem Centraal).