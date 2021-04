Vanuit het hele land wordt ze herdacht: tientallen zwerfkeien voor vermoorde Shelley uit Ede

UPDATE & VIDEO Poederbrie­ven in Ede blijken verlate 1 aprilgrap

2 april EDE – Op de Dieselstraat in Ede, bij het bedrijf PostNL, zijn vrijdagavond hulpdiensten bezig geweest met een grote actie. Ook bij een ander pand aan de Laarwoud in Ede zijn de hulpdiensten bezig. In eerste instantie leek het om een serieuze zaak te gaan. Korte tijd later bleek het om een verlate 1 aprilgrap te gaan.