Varken ontsnapt keer op keer uit weiland in Ede: ‘Dertig keer met lasso moeten gooien om hem te vangen’

Ziekenhuis Ede neemt vijftig topspor­ters­har­ten onder de loep: ‘Groot en uniek onderzoek’

16 september EDE – Vijftig topsporters worden het komende jaar onderzocht in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Doel is om de effecten van zeer intensief sporten op het hart bij jonge sporters in kaart te brengen. En ook om eventuele structurele aanwijzingen voor een risico op hartafwijkingen op te sporen.