Vechtpartij bij zwembad Bennekom: ‘Met dit hete weer kunnen mensen minder hebben’

Toen dat gebeurd was wilde een groep van 150 jongeren er volgens de voorzitter achteraangaan. ,,Dat was wel even schrikken, maar ons personeel is er in geslaagd om het hek dicht te doen en is er zelf voor gaan staan. Intussen hebben wij de politie gebeld en die was er vrijwel onmiddellijk en heeft met zes, zeven man de orde hersteld. ,,Mijn complimenten voor dit snelle optreden.’’