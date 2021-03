Veel aanrijdingen met wild: GroenLinks wil maximumsnelheid op N224 verlagen

Verschil­len in lokale lasten in de Vallei: wonen in Ede en Veenendaal is het meest voordelig

4 maart EDE - De verschillen in lokale lasten in de Vallei zijn groot. Inwoners van Rhenen betalen fors meer dan die in Veenendaal en Ede. Daar komt bij dat de lasten in Rhenen harder stijgen dan in de andere gemeentes in de Vallei, met bijna 10 procent.