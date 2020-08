Veel meer natuurbranden in de regio: nu al ruim 40 meer dan heel vorig jaar

Opvallend is wel dat de branden die uitbraken kleiner van omvang waren dan voorgaande jaren. De brandweerregio Noord- en Oost Gelderland (NOG), dat vanuit Apeldoorn een groot deel van de Veluwe en Achterhoek bestrijkt meldt dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar.



Tot nu toe 66, tegen 29 vorig jaar. Een verklaring is lastig te geven, aldus een woordvoerder. ,,Voor ons is het niet duidelijk waarom we er nu twee keer zoveel hebben.’’