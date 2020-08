Veel meer natuurbranden: nu al ruim 40 meer dan heel vorig jaar

Park De Hoge Veluwe trakteert bezoekers op bosje hei

23 augustus EDE - ,,Dit bosje gaat straks op de vaas, net als vroeger”, zegt Ina (55) uit Ede. In haar familie is het traditie om tijdens de heideweek hei te plukken en dit weekend mag dat legaal in Nationaal Park De Hoge Veluwe.