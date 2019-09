Veel minder vogels door wandelaars, Veluwe mogelijk deels op slot

Onderzoeker Rogier Pouwels van de Wageningse universiteit heeft in kaart gebracht wat het effect is van alle natuurliefhebbers op de Veluwe. Hoe drukker het is, hoe minder vogels er in een gebied zijn. Zo zijn in sommige gebieden waar veel recreanten bijvoorbeeld tot wel 50 procent minder nachtzwaluwen dan in natuurgebieden die afgesloten zijn voor publiek.



,,Hoe gevoelig vogels zijn voor de aanwezigheid van mensen verschilt per soort", zegt Pouwels. ,,Soms zie je dat op een kilometer afstand van waar mensen komen nog effecten te meten zijn.” Daarbij geldt ook dat mensen met honden vogels sneller afschrikken dan mensen zonder viervoeter. ,,Het verstoringseffect van honden is groot.”