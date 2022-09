Veel rook bij brand in garagebox achter woning

Gemeente neemt opvang Oekraïners in Harskamp over: ‘Sfeer op terrein goed, maar regelmatig wrijving’

De opvang van Oekraïense vluchtelingen op de legerplaats in Harskamp is volledig in handen van de gemeente Ede gekomen. De gemeente neemt het stokje over van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

14:59