Veel rook vrijgekomen bij flinke woningbrand Ede

interview ‘Onze mensen hebben onder hoogspan­ning gewerkt en we willen ze niet kwijtraken’

23 april Dat het afgelopen jaar voor zorgorganisatie Opella anders dan anders was, behoeft geen uitleg. Ook de grootste zorgverlener van de Vallei kreeg te maken met het coronavirus. Medewerkers raakten besmet en in de verpleeghuizen overleden patiënten. Maar geen moment had bestuurder Kars Hazelaar (66) het gevoel dat hij in crisistijd de grip kwijtraakte.