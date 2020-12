Veel schade, lange file, maar geen gewonden bij ongeluk op A12 bij Ede

Einde van een stukje geschiede­nis: jongens­droom Cor Kok ligt nu echt in puin

10 december EDE - Met de sloop van het enorme pand aan de Frankeneng in Ede is echt een einde gekomen aan wat ooit het levensmiddelenbedrijf van Cor Kok was. Kok kwam in 1949 op 25-jarige leeftijd naar Ede om op de Veluwe het kruideniersvak in te gaan.