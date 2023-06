Veelpleger Ayoub (26) kwam met maten naar Hengelo om in te breken, gaat twee jaar de cel in

Klas 4A van Guido in Arnhem is collectief in één keer geslaagd. Ondanks corona, een hersen­schud­ding en hartproble­men

Het is de eerste vmbo-klas van Guido in Arnhem die wél last had van corona, maar niet op versoepelingen van de rijksoverheid kon rekenen. En dus was het centrale eindexamen éxtra spannend. Komen tegenslagen als een hersenschudding en hartproblemen nog eens bij.