Veenendaalse raad verbijsterd over lessen in moskeeschool, ook in Ede raadsvragen

VEENENDAAL - In Veenendaal komt de berichtgeving over extreem gedachtegoed in het informeel islamitisch onderwijs als een totale verrassing. CDA en VVD willen dat de twee organisaties waar het om gaat, verboden worden. ,,Het gaat hier over kinderen die best makkelijk beïnvloedbaar zijn. Als hen vergif wordt gegeven, moet je dat verbieden.”

,,Hier in Veenendaal werd gesproken over ‘prachtige onthoofdingen’, vertelt raadslid Ruben Schoeman (VVD). ,,Ik ben verbaasd en geschokt.” Volgende week stelt hij raadsvragen namens zijn partij. ,,We willen weten wat de gemeente gaat doen en op welke gronden we dit kunnen aanpakken. Want dit soort onderwijs is totaal ongepast.”

Het liefst wil de lokale VVD van Stichting Taubah (mede-opgericht door de salafistische spreker Abou Aicha) af. ,,Het gaat hier over kinderen, die zijn best makkelijk beïnvloedbaar. Zij kunnen dingen minder nuanceren dan volwassenen. Als hen nog altijd dit vergif wordt gegeven, moet dat verboden worden.” Ook centrum Ar-Rahmah, de nieuwe stichting van Abou Aicha zou wat hem betreft moeten verdwijnen.

Salafisme in regio was bekend bij stadsbestuur

Ook bij het CDA kwam het nieuws onverwachts. ,,We wisten al van het college dat er een bepaalde mate van salafistische sprekers in de omgeving zouden kunnen zijn”, zegt fractievoorzitter Harold Schonewille. ,,Maar met dit nieuws wordt dat wel heel erg concreet.”

De partij pleit ervoor om de betreffende organisaties op te doeken. ,,Hier wordt heel duidelijk de grens van de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst opgezocht. Organisaties die in feite antidemocratische dingen verkondigen, horen hier niet thuis. In dit geval gaat het om rechtstreekse ondermijning. ”

Partijen willen weten wat burgemeester kan doen?

De christendemocraten willen nu weten wat de bevoegdheden zijn van de burgemeester om te kijken wat er lokaal mogelijk is. Ook heeft de lokale fractie landelijke lijntjes uitgezet: ,,Er moet worden uitgezocht op welke manier we de Onderwijsinspectie hier bevoegdheden kunnen geven.”

De ChristenUnie zegt verontrust te zijn en wil weten wat de burgemeester als portefeuillehouder van Orde en Veiligheid kan doen en zal aandringen op maatregelen richting de betrokken moskeescholen. ‘Vrijheid van godsdienst is een groot goed voor iedereen die hier in vrede wil samenleving”, is te lezen in een verklaring op Facebook. “Maar die vrijheid is er niet om kinderen te leren haten.” De partij is zich nog aan het bezinnen op raadsvragen en gaat met andere partijen in gesprek om samenwerking te zoeken.

Stichting Taubah werd een paar jaar geleden opgericht nadat de salafistische spreker Abou Aicha met een aantal gelijkgestemden uit de Marokkaanse moskee werd gezet. Vorig jaar gaf de stichting wekelijks aan 65 kinderen les. Inmiddels zit hij niet meer in het bestuur.

