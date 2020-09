Veenendaler beschoten in Ede: ‘Vermoedelijk met luchtdrukpistool’

‘Afgelopen woensdag kregen wij een melding dat een 50-jarige man uit Veenendaal bekogeld zou zijn met een klein voorwerp terwijl hij in zijn taxibusje reed’, schrijft de politie van Ede op Facebook. Nadat de politie het busje gecontroleerd had, werd er een klein projectiel gevonden dat vermoedelijk afkomstig was van een luchtdrukpistool.



Het slachtoffer moest na het incident per ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is vooralsnog niets bekend.



Aangezien het nog onduidelijk is wat er precies gebeurd is, doet de politie een beroep op de burgers. Mensen die woensdag tussen 15.15 uur en 15.45 uur in de omgeving van het incident waren en iets opvallends gezien hebben, worden verzocht zich te melden. Ook camerabeelden zijn welkom.