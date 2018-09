Veluwse dorpen vragen provincie om nieuw onderzoek naar laagvliegroutes

Debuut kunstfesti­val Groen Geluk nog niet zo gelukkig in Ede

9 september EDE - Het is de vraag of het beeldende kunstfestival 'Groen Geluk' een vast plek op de overvolle festivalagenda van Ede kan veroveren. Het was vaak erg rustig op terreintje naast de Oude Kerk. ,,Veel mensen vinden kunst toch een beetje eng.’’