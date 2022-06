Verbazing over mogelijk beknotten aantal treinstops op gloednieuw station Ede-Wageningen

Zelfs de wethouder van Ede, dat ook flink bijdraagt in de kosten, is verrast meldt hij op Twitter. In een officiële reactie Peter de Pater schemert ook wat van die verrassing door: ,,De provincie en het ministerie voeren een onderzoek uit naar de toekomst van de spoorlijn tussen Nijmegen en Amsterdam/Schiphol. We begrijpen dat dit onderzoek plaatsvindt en willen daar ook alle informatie voor aanleveren. Gelukkig is er nog niets besloten", aldus de wethouder.