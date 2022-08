Verblind door de zon: fietsster gewond omdat ze van achter wordt aangereden in Ederveen

Nachtelij­ke verkeers­hin­der op Dreeslaan en Mansholt­laan

De Dr. Willem Dreeslaan in Bennekom en de Mansholtlaan in Wageningen (N781) gaan op de schop. Tussen maandag 12 september en donderdag 29 september moeten automobilisten en motorrijders rekening houden met verkeershinder in de avond en nacht.

26 augustus