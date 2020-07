Verdacht: airfryer zonder baasje ontdekt op straat in Ede

Reden voor de politie om een oproep te plaatsen op de facebookpagina van Politie Ede onder het kopje: Eigenaar gezocht. Dat leverde nog niet direct een oplossing van het airfryer mysterie op.



Maar wel een aantal leuke reacties, variërend van serieus tot komisch. ‘Ook fijn, ben je net drie weken op vakantie, bij thuiskomst je airfryer foetsie!’, zegt Vincent van de Visch. Gaston Gofferjé denkt te weten wat er gebeurd is: ‘Als je met een vetpan gaat slepen dat maakt sporen, slim dat ze die niet pakken.’



Iemand met reuze trek

Tineke Nak ziet de humor in van de vondst: ‘Is iemand in Ede met reuze trek, vorige keer al eens kaas gevonden en nu dit weer.’ Ook grappig is Rob Sijberden: ‘Zal wel weer een snackenroller zijn geweest.’



Of de airfryer van diefstal afkomstig is, moet nog blijken. Volgens reacties zou het kunnen gaan om een showmodel uit een winkel. Jelle de Vries vraagt of zijn collega's even de swowmodellen in de zaak willen controleren. Zelf is hij op vakantie.