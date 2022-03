Verdacht pakketje aangetroffen bij zendmast op erf van boer: ‘Lijkt dat er geprobeerd is om brand te stichten’

Al 120 Oekraïners aangekomen in Harskamp, ruimte voor 950 vluchtelin­gen

Bij de noodopvanglocatie in Harskamp zijn donderdag in totaal 120 Oekraïense vluchtelingen aangekomen. Volgens het Centraal Orgaan Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er in de Generaal Winkelman Kazerne plek voor maximaal 950 ontheemden.

4 maart