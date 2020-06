Verdachte Edenaar (43) van poging doodslag op nieuwe vriend ex komt op vrije voeten

Overleden vrouw volgens buren bewoonster van flat Ede, vriend en nog twee mannen aangehou­den

17:08 EDE - De vrouw die gisteren dood is gevonden in een flat aan de Jan Th. Tooroplaan in Ede, is de bewoonster. Dat zeggen meerdere buurtbewoners. De vriend van de vrouw zou één van de drie mannen zijn, die na de vondst zijn aangehouden.