Verdachte shovel-aanslag Lunteren drie maanden langer vast

Ontspannen sfeer in centrum van Ede: ‘De mensen blijven gewoon zitten in regen om hun broodje op te eten’

1 mei EDE - In het eerste weekend na de versoepelingen is het het gezellig druk in het centrum van Ede. Er hoeft geen afspraak meer gemaakt om te mogen winkelen, maar dat leidt op zaterdagmiddag nergens tot overvolle winkels of terrassen.