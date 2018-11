Verdachte uit Ede vast na kogelregen bij plofkraak in Duitsland

Twee plofkrakers wilden 17 oktober toeslaan met een snelle Audi RS5 bij de Sparda-Bank in Germering, niet ver van München in het zuiden van Duitsland. Een van hen (een 27-jarige) werd aangehouden nadat de politie bijna dertig schoten had gelost tijdens de vluchtpoging van het duo. De man werd in een schouder geraakt door kogels. Dat gebeurde nadat de mannen probeerden in te rijden op agenten.